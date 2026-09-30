РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации реализует проект по созданию в Туркестанской области «Школы водников» — регионального учебного центра для аграриев.

Проект будет реализован в рамках грантовой программы Евразийского банка развития «Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане». В настоящее время выполняются работы по подготовке учебных помещений в городе Туркестан.

В ходе обучения будут проводиться теоретические и практические курсы, направленные на эффективное использование водных ресурсов и стимулирование внедрения водосберегающих технологий орошения. Планируется привлечение международных и национальных экспертов, сотрудничество с университетами Казахстана и обмен опытом со странами Центральной Азии.

«Данный проект направлен на создание условий для перехода к современным системам орошения. Министерством рассматривается возможность запуска нескольких пилотных площадок перед масштабированием на национальном уровне. Региональный учебный центр в Туркестане будет организовывать мероприятия на областном уровне и станет хабом для накопления опыта, знаний и технологий в сфере водосбережения», — сообщил генеральный директор РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.