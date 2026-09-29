4803 месторождения подземных вод разведаны в Казахстане

На площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев рассказал о проводимой Министерством работе по освоению подземных вод и формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам.

Министерством разработан проект Концепции комплексного использования и управления подземными водами в Республике Казахстан на 2027–2040 годы. Реализация документа позволит повысить эффективность освоения подземных вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также будет способствовать сохранению и воспроизводству водного фонда.

В настоящее время проект Концепции находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами. Принятие проекта Концепции ожидается до конца текущего года.

На сегодняшний день в Казахстане разведано 4803 месторождений и участков подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами в 43,2 млн м³/сутки. Суммарная величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 176,1 млн м³/сутки, что более чем в четыре раза превышает объем разведанных эксплуатационных запасов.

До конца 2026 года Национальной гидрогеологической службой «Казгидрогеология» планируется реализовать 38 проектов по поисково-оценочным работам. В 2027–2029 годах планируется реализация 88 проектов.

Дополнительно в рамках реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024–2030 годы предусмотрено снижение количества бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин. До конца года планируется ликвидировать 54 скважины в рамках 10 проектов и провести обследование 698 скважин в Атырауской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Ұлытау.

«Параллельно формируется единая цифровая гидрогеологическая база данных, включая обследование родников и оцифровку фондовых материалов. Работы начаты в Жамбылской области, где обследовано 586 родников. В дальнейшем обследование поэтапно охватит все регионы страны, а полученные данные будут внесены в Национальную информационную систему водных ресурсов для формирования единой базы, учета, мониторинга и анализа состояния подземных вод», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Особое внимание уделяется стимулированию внедрения современных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии. С начала года за счет мер государственной поддержки площадь внедрения подобных технологий выросла на 158,8 тыс. га. Общий охват достиг 702,3 тыс. га.

Водным кодексом предусмотрено обязательное требование для промышленных предприятий по поэтапному переходу к системам оборотного и повторного водоснабжения в течение 7 лет. На сегодня разработан 191 план перехода, 91 на стадии согласовании, в работе – 278.

Министерство ведет активную работу по пропаганде культуры бережного отношения к воде среди граждан. В 2025-2026 учебном году в рамках проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!» были проведены экочасы на тему водосбережения в школах, колледжах и высших учебных заведениях, охватившие более 3,3 млн учащихся. Подобные мероприятия продолжатся в 2026-2027 учебном году.

С 2024 года в рамках инициативы «Таза Қазақстан» Министерством проводится экологическая акция «Мөлдір бұлақ», направленная на очистку и благоустройство родников и прибрежных зон водных объектов. На сегодня мероприятия охватили 94 родника и 62 водных объекта, участие приняли свыше 24 тыс. человек.