Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Хайке Ренате Пайч. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в водной сфере.

В частности, был рассмотрен вопрос создания Казахстанско-Германского водного хаба — платформы для обмена технологиями, внедрения цифровых решений и развития пилотных проектов.

Предложение о создании хаба было презентовано в рамках круглого стола на тему «Водное стратегическое партнерство Республика Казахстан — Федеративная Республика Германия: новый уровень» в Берлине. На сегодня Информационно-аналитическим центром водных ресурсов МВРИ РК разработан проект концепции хаба, который направлен на согласование немецкой ассоциации German Water Partnership (GWP), объединяющей более 300 компаний в сфере водной отрасли.

Напомним, что в октябре прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации РК и GWP подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области управления водными ресурсами.

«В последние годы взаимодействие Казахстана и Германии в водной сфере получило существенное развитие и приобрело практический характер. Следующим шагом должен стать переход от отдельных инициатив и пилотных проектов к системному и долгосрочному технологическому партнерству. Создание совместного водного хаба мы рассматриваем как формирование практической площадки для взаимодействия государственных органов, бизнеса, научного и экспертного сообществ Казахстана и Германии, апробации современных технологий и реализации совместных проектов», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.

Нуржан Нуржигитов и г-жа Посол также обсудили перспективы совместной подготовки кадров и обмена передовыми практиками в сфере управления водными ресурсами. Еще одним вопросом в повестке встречи стала возможность привлечения немецких технологий, инженерных решений и экспертного опыта для реализации проектов по модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана.