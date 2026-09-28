Вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев открыл девятое заседание Межведомственного координационного совета по Национальному диалогу о водной политике в Казахстане. В заседании приняли участие Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, заместитель главы миссии Посольства Федеративной Республики Германия Ульрих Кинне, представители Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической комиссии ООН, государственных органов и экспертного сообщества.

В приветственном слове Арсен Жаканбаев отметил, что в водной отрасли произошла масштабная трансформация.

«Новый Водный кодекс действует уже более года: сформирована основная часть подзаконной нормативной базы, началось практическое применение новых механизмов. По всем восьми водохозяйственным бассейнам разрабатываются бассейновые планы. В промышленную эксплуатацию введена Национальная информационная система водных ресурсов. Эта работа выстроена системно, и её важно продолжать, в том числе в рамках Национального диалога, вместе с государственными органами, экспертами и международными партнёрами», — сказал вице-министр.

В ходе заседания казахстанские и международные эксперты представили рекомендации по адаптации водного хозяйства к изменению климата и возможности применения природоориентированных решений для повышения водообеспеченности территорий. Отдельная сессия посвящена совершенствованию механизмов привлечения частных инвестиций, в том числе в проекты по внедрению водосберегающих технологий орошения. Также рассмотрен ход выполнения Протокола по проблемам воды и здоровья.

В завершение заседания участники рассмотрели ход выполнения Плана работы Национального диалога на 2025–2026 годы и обсудили приоритеты и проект Плана работы на 2027 год, который содержит мероприятия по совершенствованию водного законодательства, развитию управления и планирования водных ресурсов, адаптации к изменению климата, привлечению инвестиций в водную отрасль и международному взаимодействию.