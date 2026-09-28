ЗАКОН И ПОРЯДОК: Что обязан делать владелец водозаборной скважины?

1. Скважина – гидротехническое сооружение для добычи подземных вод. Обычно ею пользуются жители городов, сел и частного сектора, фермеры, а также предприятия для производственных нужд.

Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водными объектами, а бесконтрольный забор может привести к потере и рек, и самого источника.

Именно поэтому новый Водный кодекс усилил охрану подземных вод и закрепил за владельцами скважин конкретные обязанности.

2. Что должен контролировать владелец скважины?

Статьи 45 и 92 Водного кодекса РК

Физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения обязаны вести мониторинг уровня и качества подземных вод и принимать меры, чтобы не допустить их загрязнения и истощения. Для скважин должны использоваться устройства для контроля уровня воды, а для самоизливающихся скважин — манометры.

Кроме того, если запасы подземных вод утверждены для питьевого водоснабжения, владелец обязан организовать на месторождении зоны санитарной охраны.

3. Когда обязательна программа мониторинга?

Статья 45 Водного кодекса РК

При заборе подземных вод в объёме более 1 000 кубических метров в сутки одним из обязательных требований является наличие программы мониторинга подземных вод.

В программе указываются:

⁠ ⁠состав и конструкция наблюдательной сети;

⁠ ⁠периодичность и порядок наблюдений;

⁠ ⁠расход подземных вод;

⁠ ⁠динамический и статический уровни;

⁠ ⁠химический состав подземных вод.

Результаты мониторинга необходимо предоставлять в Национальную гидрогеологическую службу.

4. А если скважина больше не используется?

Статья 92 Водного кодекса РК

Неэксплуатируемые или непригодные для эксплуатации гидрогеологические скважины нельзя просто оставить. Они должны быть законсервированы либо ликвидированы. Это обязанность владельца скважины.

Для бесхозяйных самоизливающихся скважин эти работы выполняет Национальная гидрогеологическая служба.

5. Что запрещено делать рядом с подземными водами?

Статья 92 Водного кодекса РК

Если подземные воды используются или могут использоваться для питьевого водоснабжения, в границах соответствующих месторождений и участков запрещается проведение операций по недропользованию, а также размещать объекты, которые могут повлиять на их состояние, в том числе свалки, кладбища, скотомогильники и места захоронения радиоактивных и химических отходов.

Также запрещается орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных вод.

6. Требования при строительстве

Статья 92 Водного кодекса РК

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию сооружений, связанных с использованием подземных вод, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду.

7. Почему это важно?

Статья 93 Водного кодекса РК

Подземные воды могут использоваться для питьевого водоснабжения, поэтому их состояние необходимо постоянно контролировать. Кроме того, Кодекс не допускает использование питьевых подземных вод для других целей, если есть другие источники водоснабжения и эти подземные воды являются безальтернативным источником питьевой воды.

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