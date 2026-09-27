Обзор за неделю

21.09

Астана

300 тысяч школьников Астаны приняли участие в едином экологическом часе на тему водосбережения.

22.09

Астана

План подготовки к поливному периоду 2027 года разработан Министерством водных ресурсов и ирригации.

22.09

Кызылординская область

Педагоги Кызылординской области разработали экологические сказки о бережном отношении к воде.

22.09

ВКО

Более 40 млн м³ воды подано на нужды орошения в Восточно-Казахстанской области в вегетационный период 2026 года.

23.09

Астана

Порядка 670 промышленных предприятий Казахстана готовятся к переходу на повторное и оборотное водоснабжение.

23.09

Кызылординская область

3,29 млрд кубометров составил водозабор на нужды аграриев Кызылординской области в поливной период 2026 года.

23.09

Туркестанская область

277,5 тыс. га посевных площадей орошено в Туркестанской области усилиями местного филиала РГП «Казводхоз».

24.09

Астана

Совместный с ЮНИСЕФ проект по формированию культуры водосбережения среди детей Казахстана охватит больше областей.

26.09

ЗКО

Новое водохранилище будет построено на реке Большой Узень в Западно-Казахстанской области. В городе Уральске состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с жителями региона.

26.09

ЗКО

Работы по повышению эффективности Жайык-Кушумской и Жанибекской оросительно-обводнительных систем проводятся в Западно-Казахстанской области.