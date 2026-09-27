Обзор за неделю
21.09
Астана
300 тысяч школьников Астаны приняли участие в едином экологическом часе на тему водосбережения.
22.09
Астана
План подготовки к поливному периоду 2027 года разработан Министерством водных ресурсов и ирригации.
22.09
Кызылординская область
Педагоги Кызылординской области разработали экологические сказки о бережном отношении к воде.
22.09
ВКО
Более 40 млн м³ воды подано на нужды орошения в Восточно-Казахстанской области в вегетационный период 2026 года.
23.09
Астана
Порядка 670 промышленных предприятий Казахстана готовятся к переходу на повторное и оборотное водоснабжение.
23.09
Кызылординская область
3,29 млрд кубометров составил водозабор на нужды аграриев Кызылординской области в поливной период 2026 года.
23.09
Туркестанская область
277,5 тыс. га посевных площадей орошено в Туркестанской области усилиями местного филиала РГП «Казводхоз».
24.09
Астана
Совместный с ЮНИСЕФ проект по формированию культуры водосбережения среди детей Казахстана охватит больше областей.
26.09
ЗКО
Новое водохранилище будет построено на реке Большой Узень в Западно-Казахстанской области. В городе Уральске состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с жителями региона.
26.09
ЗКО
Работы по повышению эффективности Жайык-Кушумской и Жанибекской оросительно-обводнительных систем проводятся в Западно-Казахстанской области.