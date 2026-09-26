Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область, в ходе которой ознакомился с работой водохозяйственных объектов региона и ходом реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В Акжаикском районе министр ознакомился с работой Кировского водохранилища. Напомним, в июне текущего года объект, способный вместить до 63 млн кубометров воды, был сдан в эксплуатацию после завершения масштабной реконструкции гидротехнических сооружений, расположенных в селе Тоган.

В частности, была выполнена реконструкция подводящего канала Кушум, плотины водохранилища, эксплуатационной дороги, сбросного сооружения и головных сооружений Первомайского, Бударинского и Кирово-Чижинского магистральных каналов, а также строительство двух контрольно-пропускных пунктов и прокладка сетей электроснабжения.

Кировское водохранилище является частью Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Его водные ресурсы используются для регулярного и лиманного орошения, а также для обводнения пастбищ.

Нуржан Нуржигитов также ознакомился с проектом по реконструкции Жанибекского магистрального канала. В настоящее время на объекте ведутся работы по реконструкции участков протяженностью 76,3 км, а также 38 гидротехнических сооружений и узловой насосной станции.

Проектом также предусмотрены работы на распределительных каналах Р-1, Р-2, Р-3 и Р-4 общей протяженностью свыше 90 км и расположенных на них гидросооружениях. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в следующем году.

Жанибекская оросительно-обводнительная система введена в эксплуатацию в 1975 году. В ее состав входят головная насосная станция и 17 каналов общей протяженностью 392,4 км.

В Байтерекском районе министр ознакомился с ходом механизированной очистки Кушумского магистрального канала и протока Чаган. Данные работы направлены на повышение эффективности Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы.

Проектом предусмотрена очистка, расширение и углубление участков общей протяженностью порядка 69 км. Также планируется строительство измерительных станций и установка современных приборов учета. Завершение очистки планируется до начала паводкового периода 2027 года.

Далее Нуржан Нуржигитов посетил производственную базу Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в селе Кушум и ознакомился с парком техники предприятия. Министр поручил руководству филиала начать строительство ремонтного цеха для обеспечения надежной и эффективной эксплуатации спецтехники и оборудования.

«Ежегодно необходимо осуществлять очистку как минимум 30% каналов. Возможности филиала это позволяют. Министерство выделило 50 единиц новой спецтехники, увеличена зарплата механизаторов, оплачиваются их командировочные расходы. Благодаря данным мерам, РГП «Казводхоз» стало одной из образцовых организаций страны в плане технического оснащения. Остается решить вопрос с перевозом топлива. Каждый производственный участок должен иметь свой запас горюче-смазочных материалов», — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

Находясь в Байтерекском районе глава водохозяйственного ведомства также ознакомился с работой плавучей насосной станции на реке Жайык. На объекте действуют восемь насосных агрегатов мощностью 1,66 кубометра в секунду каждый. В настоящее время осуществляется природоохранный попуск воды из Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы в реку Большой Узень, который продлится до октября текущего года.

В Теректинском районе министр ознакомился с работой каскада водохранилищ вдоль реки Барбастау.

Объекты, расположенные около населенных пунктов Покатиловка, Узынколь, Жанаомир и Кемер, были приняты из коммунальной собственности в республиканскую. В настоящее время планируется проведение реконструкции всех четырех водохранилищ. Проекты включены в Комплексный план развития водной отрасли, по каждому из них получено положительное заключение государственной экспертизы.

Общая емкость четырех водохранилищ вдоль реки Барбастау при форсированном подпорном уровне — более 125 млн кубометров, при нормальном подпорном уровне — 48,5 млн кубометров. После реконструкции подвешенная площадь орошаемых земель данных объектов увеличится до 40 тыс. га.

В городе Уральске Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам развития водного хозяйства Западно-Казахстанской области с участием руководителей местного филиала РГП «Казводхоз» и Жайык-Каспийской бассейновой инспекции.

Глава водохозяйственного ведомства поручил систематизировать работу по развитию водной инфраструктуры региона и усилить взаимодействие между филиалами РГП «Казводхоз» и центральным аппаратом Министерства.

«У всех нас одна обязанность — обеспечение стабильной подачи воды потребителям. Это услуга, оказываемая государством крестьянским хозяйствам, животноводам и предприятиям, и мы должны работать над повышением ее качества. Для обеспечения должного выполнения наложенных на нас функций предусмотрены работы по строительству, ремонту и реконструкции водохозяйственных сооружений. Однако они требуют тщательного планирования и обоснования со стороны местных филиалов», — подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации.

После совещания Нуржан Нуржигитов ознакомился с работами по укреплению береговой линии реки Жайык на территории города Уральска. Данные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности местных жителей в ходе весенних паводков.

В Таскалинском районе министр ознакомился с работами по реконструкции канала «Жайыкбай». Общая протяженность объекта составляет 50,5 км, подвешенная площадь орошаемых земель — 58,7 тыс. га. Гидросооружение получает воду через Кирово-Чижинский канал.

На сегодня завершены работы по реконструкции участка протяженностью 33 км, очищены пять прудов, ведутся работы по восстановлению плотин и водопропускных сооружений. Также планируется установка водосбросов и приборов учета, строительство дюкера и реконструкция канала «Жумалы» протяженностью 8,8 км. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на следующий год.

В целях снижения паводковых рисков и защиты населенных пунктов в Таскалинском районе проводятся работы по расширению и очистке русла реки Дерколь на участке протяженностью 7 км. Завершить санацию планируется до конца текущего года.