Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов провёл встречу с Представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафой Сарваром. Стороны обсудили расширение проекта «Вода и образование», который реализуется совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и Министерством просвещения.

ЮНИСЕФ готов поддержать расширение проекта на Туркестанскую область, а в дальнейшем — на прикаспийские регионы, включая Актау и Атырау.

Ключевой темой встречи стала разработка совместной концепции, направленной на создание идеологии культуры водосбережения. Проект «Вода и образование» показал высокую эффективность, поэтому эту работу решено продолжать и масштабировать, закрепив долгосрочный формат на ближайшие два года.

Для этого ЮНИСЕФ предлагает задействовать свои волонтёрские движения и хабы при университетах. Работа будет строиться так, чтобы подростки и молодёжь не только изучали тему, но и участвовали в практических инициативах: создавали водные стартапы и разрабатывали водосберегающие решения.

«Наша задача — превратить накопленный опыт в системную и долгосрочную работу. Объединив региональную структуру водной отрасли с волонтёрской сетью ЮНИСЕФ, мы можем сформировать национальное движение по водосбережению, где подростки и молодёжь станут его движущей силой», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.