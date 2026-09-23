Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил нового вице-министра Арсена Жаканбаева, который будет курировать вопросы водной дипломатии и международного сотрудничества, включая трансграничное водное взаимодействие, продвижение инициатив Главы государства по формированию глобальной водной повестки и привлечение инвестиций в водную отрасль Казахстана.

Напомним, в начале августа текущего года при Министерстве был создан Департамент водной дипломатии. Новое подразделение координирует участие страны в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождает переговорные процессы с государствами-партнерами, а также проводит работу по подготовке и реализации межгосударственных соглашений в водной сфере.

Кроме того, в структуре ведомства действует Департамент международного сотрудничества, в функции которого входит обеспечение взаимодействия с международными организациями и привлечение инвестиций в водную отрасль.