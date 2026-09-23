На площадке Региональной службы коммуникаций директор Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Мерлан Керимжанов и и.о. заместителя руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Акторе Тюймебек подвели итоги вегетационного периода в области.

В 2026 году Филиал заключил с аграриями 12 409 договоров по подаче воды для орошения 277,5 тыс. га посевных площадей. По бассейну реки Сырдарья водозабор составил 2,5 млрд кубометров, по бассейну реки Арыс — 883 млн кубометров, по бассейну реки Келес — 648 млн кубометров.

На случай риска нехватки воды Филиалом были приобретены 53 насосных установки. Также были установлены 4 контейнерные насосные станции на каналах К-16Б, К-19 и К-23 в Жетысайском и Мактааральском районах. Проведен ремонт действующих насосных агрегатов.

В настоящее время в Шардаринском, Жетысайском, Мактааральском, Ордабасинском, Тюлькубасском и Сауранском районах реализуются 33 проекта по бетонированию 1 716,5 км каналов, восстановлению 734 скважин вертикального дренажа и очистке 1074 км дренажных сетей.

Также разрабатываются 72 проекта, направленных на улучшение подачи воды на более 215 тыс. га орошаемых земель.

В целях противодействия «черному рынку воды» специалистами Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции регулярно проводились рейдовые мероприятия. Совместно с РГП «Казводхоз» выявлено 793 факта потребления воды без договоров в Шардаринском, Жетысайском и Мактааральском районах.

«За счет совместной работы Филиала и Бассейновой инспекции обеспечено стабильное прохождение поливного сезона, а имеющиеся водные ресурсы доведены до сельхозтоваропроизводителей в соответствии с договорами. В настоящее время проводится анализ работы каждого основного водохозяйственного объекта и определяются участки, требующие ремонта, очистки или реконструкции. Реализуются действующие проекты, ведется работа по разработке новых», — сообщил директор Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Мерлан Керимжанов.