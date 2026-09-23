На площадке Региональной службы коммуникаций заместитель директора Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Айдос Асанбаев и и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Айгуль Алибекова рассказали об итогах вегетационного периода в регионе.

В рамках подготовки к поливному сезону Филиалом были проведены работы по механизированной очистке 15 каналов общей протяженностью 71,5 км. Извлечено 774,2 тыс. кубометров грунта.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы выполнена очистка трех магистральных и межхозяйственных каналов общей протяженностью 33,3 км, завершен ремонт четырех гидротехнических сооружений. Работы по ремонту и очистке водохозяйственных объектов продолжатся после завершения вегетации.

В поливной период Филиалом было заключено 1053 договора с сельхозтоваропроизводителями региона на орошение 121,2 тыс. га посевных площадей, из которых 69 тыс. га приходятся на рисовые поля. Все соглашения оформлены через новую биллинговую систему, разработанную Министерством водных ресурсов и ирригации.

На сегодня водозабор из реки Сырдарья на нужды орошения в Кызылординской области составляет 3,29 млрд кубометров. Все договоренности с аграриями выполнены в полном объеме.

В рамках реализации Дорожной карты по противодействию «черному рынку воды» специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции регулярно проводили контрольные мероприятия. В ходе проверок выявлено 25 насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды для орошения 135 га земель. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 5,6 млн тенге.

«В текущем году, благодаря высокой водности реки Сырдарья, на территории Кызылординской области не возникло нехватки поливной воды. В результате каждый потребитель, заключивший договор на подачу воды по каналам, получил плановый объем водных ресурсов и на сегодняшний день осуществляет сбор урожая», — сообщил заместитель директора Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Айдос Асанбаев.