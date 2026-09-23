ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Законодательная основа:
Согласно Водному кодексу, промышленные предприятия и теплопроизводящие субъекты Казахстана должны разработать пятилетние планы поэтапного перехода на повторное или оборотное водоснабжение. При невыполнении данных условий предусмотрены меры по сокращению разрешенных объемов водопользования.
Реализация:
К переходу на повторное или оборотное водоснабжение готовится 671 промышленное предприятие. На сегодня разработан 191 план перехода, из которых 91 находится на стадии согласования. В разработке — 278 планов.
Целевой индикатор:
Увеличение доли повторного использования воды в промышленности до 28% в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами.
Текущая ситуация:
Ежегодный объем водопотребления в Казахстане составляет порядка 25 млрд м³. На нужды промышленности приходится около 20-25% от данного показателя.