Согласно Водному кодексу, промышленные предприятия и теплопроизводящие субъекты Казахстана должны разработать пятилетние планы поэтапного перехода на повторное или оборотное водоснабжение, а имеющиеся системы — модернизировать с применением наилучших доступных технологий. Данная мера направлена на снижение непроизводительных потерь воды.

При невыполнении данных условий предусмотрены меры по сокращению разрешенных объемов водопользования. Напомним, что ежегодный объем водопотребления в Казахстане составляет порядка 25 млрд м³. На нужды промышленности приходится около 20-25% от данного показателя.

В настоящее время к переходу на повторное или оборотное водоснабжение готовится 671 промышленное предприятие. На сегодня разработан 191 план перехода, из которых 91 находится на стадии согласования. В разработке — 278 планов.

«Начиная со следующего года данные документы будут обязательными при получении разрешения на специальное водопользование. Эта мера призвана увеличить долю повторного использования воды в промышленности до 28% в соответствии с целевыми индикаторами Концепции развития системы управления водными ресурсами. На сегодня нашим министерством определен перечень водопользователей, осуществляющих забор воды в производственных целях. Дополнительно перепроверяются статистические данные по каждому предприятию за последние три года, так как имеются факты, когда повторное использование воды было ошибочно отражено как оборотное», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.