Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК

Родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом Алматинского подразделения мониторинга орошаемых земель Государственное учреждение «Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

2012-2014 гг. — инженер-проектировщик, ведущий специалист в структуре Министерства сельского хозяйства РК и Министерства охраны окружающей среды РК.

2014-2017 гг. — главный эксперт Управления развития инфраструктуры водного хозяйства и инвестиций, Управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

2017-2018 гг. — главный эксперт Управления развития государственно-частного партнерства Министерства национальной экономики РК.

2018-2019 гг. — руководитель управления развития групповых водопроводов, руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

2020-2021 гг. — и.о. руководителя, руководитель Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2021-2023 гг. — директор Департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, директор Департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов, директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан РК.

С ноября 2023 года по настоящее время трудился председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.