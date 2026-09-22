На площадке региональной службы коммуникаций директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов рассказал об итогах поливного периода в регионе.

В вегетационный период 2026 года Филиал обеспечил бесперебойную подачу поливной воды по всем трем производственным участкам: Акжарскому, Зайсанскому и Курчумскому. Было заключено 809 договоров на подачу воды. Фактически отпущено 40,4 млн м³ воды на площади 8 474 га.

Из них по Зайсанскому производственному участку заключено 510 договоров. Фактически подано 26 4, млн м³ воды, что обеспечило полив сельскохозяйственных культур на площади 4 732,8 га.

По Акжарскому производственному участку заключено 158 договоров. Фактический объем поданной воды — 2,9 млн м³, орошено 419,6 га земель.

По Курчумскому производственному участку заключен 141 договор. Подано 11,1 млн м³ воды, обеспечен полив на площади 3 321,6 га.

«По Филиалу оформлено 14 разрешений на специальное водопользование с общим лимитом водозабора 214,4 млн м³. Из них одно разрешение выдано на передачу воды вторичным водопользователям, осуществляющим выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях», — сообщил директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов.