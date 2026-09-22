В Кызылординской области подведены итоги конкурса среди педагогов на лучшую идею экологической сказки. Конкурс проведён в рамках проекта «Вода и образование», реализуемого при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства просвещения, НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов», Французского агентства развития (AFD), Международного фонда спасения Арала и ЮНИСЕФ.

В конкурсе приняли участие 200 педагогов. Комиссия из представителей педагогической общественности Кызылординской области определила 7 победителей, которым будут вручены денежные сертификаты и призы:

- Кайнар Айсулу Болатбеккызы — школа-лицей №15 имени М. Дуйсенова, г. Кызылорда;

- Оспанова Улдай Темурхановна — школа-лицей №62 имени Ж. Абдрашева, г. Аральск;

- Алтаева Алия Ибрагимовна — школа №121, Кармакшинский район;

- Абдраманова Айгуль Бахитжановна — школа №211 имени А. Байтурсынова, г. Кызылорда;

- Жусупбаева Эльвира Сунгатовна — школа-лицей №222 имени Т. Рыскулова, г. Кызылорда;

- Кенжегараева Акбота Нурлыбеккызы — школа имени Абая со специализированными классами для одарённых детей с обучением на трёх языках, г. Кызылорда;

- Абдухожаева Райхан Бектургановна — IT школа-лицей №278 имени Б. Момынбаева, г. Кызылорда.

На основе идей победителей разработана серия «Путешествие Тамшы» из семи экологических сказок для детей, педагогов и родителей. Они рассказывают о ценности рек, озёр и родников, последствиях нерационального использования воды и простых правилах бережного отношения к ней.

Сюжеты сказок основаны на национальных традициях, народной мудрости и элементах казахских легенд. Серия прошла рецензирование в Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

«Сказки планируется использовать в образовательной и воспитательной работе, в том числе в рамках Единой программы воспитания «Адал азамат». Одно из перспективных направлений — национальный проект «Читающая нация»: это позволит объединить развитие интереса детей к чтению с экологическим просвещением и воспитанием национальных ценностей. Так бережное отношение к воде станет для ребёнка понятной историей и частью семейных привычек», — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.