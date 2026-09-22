Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, на котором были подведены итоги текущего вегетационного периода, а также рассмотрены планы на 2027 год.

Напомним, что вегетационный период 2026 года прошел в штатном режиме. По оперативным данным, фактический водозабор на нужды орошения в Казахстане составляет 11,1 млрд м³, полито около 1,1 млн га посевных площадей.

В целях подготовки к следующему поливному сезону Комитетом по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации разработан проект плана мероприятий.

Документ включает такие меры, как подготовку оросительных и коллекторно-дренажных сетей, включая работы по очистке и ремонту, размещение и согласование структуры посевов с обеспечением севооборота, разработку научно-обоснованного плана размещения сельхозкультур в Кызылкумском массиве орошения и утверждение режимов водопользования с учетом реальных возможностей водных источников.

Кроме того, предусмотрена организация подачи воды на возвышенные участки посредством насосных установок, создание постоянных мобильных рабочих групп для решения вопросов распределения воды и оперативных действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также проведение постоянной разъяснительной работы с гражданами о преимуществах перехода на водосберегающие технологии, порядке заключения договоров, установке приборов учета и ответственности за незаконный забор воды.

По итогам совещания Нуржан Нуржигитов поручил Комитету по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, РГП «Казводхоз» и ответственным департаментам начать работу по подготовке к следующему вегетационному периоду.

«Подготовку к следующему году нужно начинать уже сейчас. Сельское хозяйство не станет ждать, когда мы будем готовы к оформлению договоров и подаче воды. Обеспечить стабильную водоподачу нужно в любом случае. Неважно, когда. Поэтому к работе нужно преступить заранее», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.