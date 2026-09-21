В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил экономию водных ресурсов и широкое внедрение современных технологий орошения в числе ключевых задач для устойчивого развития сельского хозяйства. С учетом растущей нагрузки на водные ресурсы Правительство последовательно меняет подходы к их использованию в аграрном секторе, делая акцент на сокращении потерь и повышении эффективности полива. Для этого расширяются меры поддержки сельхозпроизводителей, модернизируется ирригационная инфраструктура и развивается отечественное производство оборудования. Отдельное внимание уделяется регионам с наиболее высокой потребностью в поливной воде и зависимостью от трансграничных источников. Реализуемые меры формируют условия для перехода аграриев на более экономные и технологичные способы орошения.

От 237 тыс. до более 700 тыс. га за три года

Во исполнение поручения Главы государства по ежегодному внедрению водосберегающих технологий на 150 тыс. га орошаемых земель Министерство водных ресурсов и ирригации расширило меры государственной поддержки аграриев. Если в 2023 году современные системы полива были дополнительно внедрены примерно на 30 тыс. га, то в 2024 году – на 152,8 тыс. га, в 2025 году – на 153,6 тыс. га, с начала 2026 года – еще на 158,8 тыс. га.

В результате охват орошаемых земель водосберегающими технологиями за три года увеличился почти втрое. Если в 2023 году современные системы полива применялись на 237,1 тыс. га, то в 2024 году показатель вырос до 389,9 тыс. га, в 2025 году – до 543,5 тыс. га, а к 1 сентября 2026 года достиг 702,3 тыс. га. В общей сложности, сегодня водосберегающие технологии используются уже на 36% всех орошаемых земель страны, общая площадь которых составляет 1,9 млн га.

Наиболее заметно расширяется капельное орошение: его площадь увеличилась почти в шесть раз – с 42,5 тыс. га в 2023 году до 254,3 тыс. га в 2026 году. Площадь дождевального орошения за тот же период выросла вдвое – со 188,3 тыс. до 379 тыс. га. Только с начала 2026 года капельные системы внедрены на 86,5 тыс. га, дождевальные – на 65,9 тыс. га.

В 2027 году охват водосберегающими технологиями планируется довести до 912,2 тыс. га, что позволит сэкономить порядка 1,428 млрд м3 воды. В 2028 году площадь увеличится до 1,1 млн га, экономия составит до 1,721 млрд м3, в 2029 году – до 1,2 млн га и 1,975 млрд м3 экономии воды соответственно.

К 2030 году водосберегающими технологиями планируется охватить 1,3 млн га орошаемых земель. При достижении этого показателя ежегодная экономия составит до 2,2 млрд м3 воды.

Экономия воды становится измеримым результатом

Переход на современные системы полива позволяет сельхозпроизводителям точнее регулировать объем и режим подачи воды, сокращение непроизводительных потерь, стабильно обеспечивать посевы влагой в период вегетации. В зависимости от условий конкретного хозяйства это может снижать затраты на воду, электроэнергию и полив. Более равномерное и своевременное орошение также создает условия для повышения урожайности, однако фактический экономический эффект различается в зависимости от технологии, культуры, региона, состояния инфраструктуры и стоимости ресурсов.

Применение водосберегающих технологий позволяет сократить расход поливной воды в среднем на 20-30%. Конкретный эффект зависит от выращиваемой культуры, климатических условий, типа и состояния почвы, рельефа, а также состояния внутрихозяйственной оросительной системы. По итогам 2025 года современные системы орошения применялись на 543,5 тыс. га и обеспечили экономию порядка 874 млн м3 поливной воды.

Водосберегающие технологии применяются по широкому спектру сельхозкультур. Наибольшую долю площадей занимают кормовые культуры – порядка 30%, зерновые – 20%, овощные – 19,5%. Еще 20,3% приходится на рис и хлопчатник, которые относятся к наиболее водоемким культурам.

К 2030 году площадь применения водосберегающих технологий планируется довести до 1,3 млн га. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд м3 воды, или до 30% объема, используемого для орошения.

Наиболее активно водосберегающие технологии внедряются в регионах с развитым орошаемым земледелием. Из 158,8 тыс. га, дополнительно охваченных современными системами полива в 2026 году, порядка 50 тыс. га приходится на Туркестанскую область. В Алматинской области показатель составил 25,5 тыс. га, в Кызылординской – 19,2 тыс. га, области Жетісу – 11,8 тыс. га, Жамбылской области – 10,2 тыс. га.

В этих регионах расширение капельного и дождевального орошения сопровождается реконструкцией оросительных сетей и внедрением цифровых систем учета и распределения воды.

Поддержка фермеров увеличена в несколько раз

Одним из ключевых инструментов ускорения внедрения водосберегающих технологий стало расширение государственной поддержки аграриев. Возмещение затрат на приобретение и установку таких систем увеличено с 60% до 80%, а субсидирование стоимости поливной воды при их использовании – с 50% до 85%.

На инвестиционное субсидирование водосберегающих технологий в 2026-2028 годах предусмотрено 214,6 млрд теңге – почти в четыре раза больше, чем в предыдущем трехлетнем периоде, когда на эти цели было направлено 54,6 млрд теңге. В 2026 году объем финансирования составляет 58,5 млрд теңге, в 2027 году – 74,6 млрд теңге, в 2028 году – 81,5 млрд теңге. Дополнительно на субсидирование стоимости услуг по подаче воды на этот период предусмотрено 13,5 млрд теңге.

При распределении финансирования приоритет отдан Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областям. В этих трех регионах сосредоточено около 905 тыс. га орошаемых земель, при этом они испытывают дефицит поливной воды и в значительной степени зависят от трансграничных водных ресурсов. Одновременно расширен перечень мер поддержки: в него включены лазерная планировка полей, компенсация затрат на электроэнергию для подъема подземных вод, влагозарядковый полив и промывка засоленных почв.

Число отечественных заводов выросло с четырех до семи

Расширение водосберегающего орошения формирует устойчивый спрос на современное поливное оборудование и одновременно стимулирует его производство внутри страны. За два года число отечественных предприятий в этом сегменте выросло с четырех до семи: три завода работают в Туркестанской области, два – в Астане, по одному – в Алматы и Атырауской области.

Их совокупные мощности достигают 3 390 дождевальных машин в год, чего достаточно для орошения порядка 205 тыс. га. При ежегодной внутренней потребности в 1000-1200 машин действующее производство уже способно в целом покрывать спрос фермеров. Только с начала 2026 года сельхозтоваропроизводители приобрели около 1 010 дождевальных машин для полива 65,6 тыс. га земель.