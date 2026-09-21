Порядка 300 тысяч школьников Астаны приняли участие в едином экологическом часе, посвящённом бережному отношению к водным ресурсам. Занятия на тему «Вода — богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!» прошли в организациях среднего образования столицы.

Экологические часы проводятся в рамках республиканского проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!», реализуемого Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Проект направлен на формирование культуры рационального водопотребления и экологической ответственности и способствует реализации задач «Таза Қазақстан» и единой программы воспитания «Адал азамат».

Организацию экочасов обеспечивают КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» акимата города Астаны совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов».

Во время занятий школьники обсудили значение воды для человека и природы, ограниченность водных ресурсов, способы рационального использования воды и личную ответственность за её сохранение. Отдельное внимание было уделено простым привычкам, которые помогают сократить расход воды в повседневной жизни.

«Экологическое воспитание должно становиться частью повседневной жизни ребёнка. Для этого педагогам предоставлен единый методический ресурс «Су сандығы» с планами занятий, видеоматериалами, практическими заданиями и материалами для обсуждения. Регулярное проведение экочасов позволит последовательно формировать у детей привычки бережного отношения к воде», — отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

В дальнейшем экологические часы планируется проводить каждую третью неделю месяца в организациях дошкольного и среднего образования столицы. Темы занятий будут адаптированы с учётом возраста детей и направлены на формирование устойчивых привычек бережного отношения к воде и окружающей среде.