Обзор за неделю

14.09

Астана

НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации реализует второй этап разработки восьми бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов, предусмотренных принятым в прошлом году Водным кодексом.

15.09

Астана

Аграрии Казахстана положительно оценивают переход к электронным договорам по подаче воды.

15.09

Астана

Казахстан и Франция реализуют пилотный проект по модернизации гидротехнической инфраструктуры.

16.09

Астана

Казахстанские и нидерландские эксперты провели техническую сессию. Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов открыл техническую сессию по проекту «Разработка Национальной системы раннего предупреждения о наводнениях и засухах и интеграция данных о водной инфраструктуре».

17.09

Кызылординская область

Свыше 880 млн м³ воды направлено на сохранение 181 озерной системы Кызылординской области.

17.09

Астана

11,1 млрд м³ воды использовано для полива около 1,1 млн га посевных площадей Казахстана в текущий вегетационный период.

18.09

Астана

Министр водных ресурсов и ирригации ознакомился с ходом реконструкции Защитной дамбы города Астаны.

18.09

Акмолинская область

Реконструкция Нуринского группового водопровода проводится в Акмолинской области для улучшения питьевого водоснабжения 21-го села. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения региона.

18.09

Акмолинская область

Мониторинг соблюдения водного законодательства проведут в бассейнах рек Есиль и Нура. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу с жителями Целиноградского района Акмолинской области.

19.09

Астана

Более 465 тонн мусора убрано с территорий водных объектов и гидросооружений в ходе общенационального субботника в рамках инициативы «Таза Қазақстан».