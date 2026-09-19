В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», организованной по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, по всему Казахстану прошли субботники, приуроченные ко Всемирному дню чистоты.

В мероприятиях приняли участие специалисты РГП «Казводхоз», бассейновых водных инспекций, Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» и НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов».

По итогам субботников было убрано 465,7 тонн мусора с территорий рек, озер, ирригационных каналов, водохранилищ и других водных объектов и гидротехнических сооружений.

В Астане на уборку и благоустройство улиц вышли специалисты центрального аппарата и комитетов Министерства водных ресурсов и ирригации.

«Сегодняшние субботники, прошедшие в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан», очень важны для формирования культуры бережного отношения к водным ресурсам. Водники страны на собственном примере показали, что значит защита водных объектов от загрязнения. Напомню, что в рамках инициативы «Таза Қазақстан» также проводятся мероприятия по очистке и благоустройству родников «Мөлдір бұлақ», получившие массовую поддержку среди граждан», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.