В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», организованной по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Астане прошел общегородской субботник.

Активное участие в мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню чистоты, приняли специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации.

Министр Нуржан Нуржигитов, сотрудники центрального аппарата и комитетов водохозяйственного ведомства провели уборку и благоустройство улиц столицы.