Мониторинг соблюдения водного законодательства проведут в бассейнах рек Есиль и Нура

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу с жителями Целиноградского района Акмолинской области.

Одной из тем обсуждения стал вопрос соблюдения требований Водного кодекса при осуществлении хозяйственной деятельности на землях водного фонда в бассейнах рек Есиль и Нура. Министр поручил Комитету по регулированию, охране и использованию водных ресурсов совместно с Есильской и Нура-Сарысуской бассейновыми инспекциями и местными исполнительными органами провести комплексный мониторинг и анализ соблюдения правил застройки в водоохранных зонах и полосах.

Нуржан Нуржигитов также напомнил о законодательных мерах по борьбе с незаконными постройками.

«Для защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения предусмотрены водоохранные зоны и полосы. В их пределах действует специальный режим хозяйственной деятельности. В соответствии с Водным кодексом местные исполнительные органы до 10 июня 2027 года должны обеспечить установление водоохранных зон и полос на водных объектах в пределах населенных пунктов. После установления данные границы должны учитываться при планировании территорий, предоставлении земельных участков и осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве», — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

В ходе встречи также были заданы вопросы касательно завершения работ по обеспечению сел Талапкер и Кажымукан централизованным питьевым водоснабжением, регулирования уровня подземных вод и обеспечения доступа к водным объектам согласно правилам общего водопользования.

Кроме того, жители Целиноградского района выразили благодарность Министерству водных ресурсов и ирригации за организацию реконструкции головного сооружения лиманной системы орошения «Алва».

После встречи с населением Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан, по итогам которого дал конкретные поручения руководителям ответственных комитетов и департаментов.