Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения Акмолинской области.

В Целиноградском районе министр ознакомился с ходом строительства водовода от Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан. Проектом также предусмотрено обеспечение централизованным водоснабжением села Тонкерис и улучшение водоснабжения села Арайлы.

Общая протяженность сетей водовода — 86,5 км. Работы в рамках проекта включают строительство площадки водозаборных скважин, насосных станций первого и второго подъема, станции очистки воды, а также резервуаров исходной и чистой воды. Завершить все строительно-монтажные работы планируется до конца текущего года.

В Коргалжынском районе Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом реконструкции Нуринского группового водопровода. Работы в рамках первой очереди предусматривают строительство нового водозабора и головных сооружений группового водопровода, а также строительство магистрального водовода протяженностью 162 км и эксплуатационных дорог протяженностью 22,4 км для обеспечения стабильным водоснабжением 21-го села Егиндыкольского и Коргалжынского районов Акмолинской области.

В настоящее время осуществляется подача воды в тестовом режиме. Дополнительно, по просьбе местных исполнительных органов произведены работы по подключению к новому водоводу шести сел.

В рамках второй очереди предусмотрено обеспечение стабильным централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов Коргалжынского района путем строительства отводов от магистрального водовода для 6-ти сел и площадок водопроводных сооружений для 2-х сел. Работы в рамках реконструкции Нуринского группового водопровода находятся на завершающей стадии. Полное выполнение всех мероприятий планируется в 2026-2027 годах.

Далее министр ознакомился с ходом работ по реконструкции головного сооружения лиманной системы орошения «Алва». Проектом предусмотрен капитальный ремонт объекта, установка автоматического водослива и восстановление земляных дамб, примыкающих к головному сооружению.

На сегодня завершены работы по устройству затворов, усилению откосов и железобетонных конструкций. Полное завершение строительно-монтажных работ планируется до конца текущего года.

Целью проекта является восстановление работоспособности системы лиманного орошения площадью 12 856 га, обеспечение надежного регулирования водных потоков в Целиноградском районе.

«Уровень жизни граждан напрямую зависит от доступа к качественному питьевому водоснабжению, поэтому крайне важно обеспечить добросовестное и своевременное выполнение всех работ. Реализуемые проекты позволят модернизировать и обеспечить стабильную работу водохозяйственной инфраструктуры Акмолинской области на долгие годы вперед», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.