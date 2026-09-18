Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по реконструкции Защитной дамбы города Астаны.

Проектом предусмотрено удлинение дамбы, строительство автоматического сбросного сооружения, а также подводящего и сбросного каналов с целью защиты столицы от паводков.

Реализация проекта позволит существенно повысить уровень безопасности населения, обеспечить защиту жилых районов, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры, снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и создать дополнительный резерв надежности при прохождении крупных паводков.

Далее министр посетил Преображенский гидроузел, где ведется подготовка к строительству дополнительного автоматического сбросного сооружения. Данные работы также проводятся в рамках проекта по реконструкции Защитной дамбы города Астаны. В настоящее время на гидроузле проводится механизированная очистка.

Также Нуржан Нуржигитов посетил Астанинское водохранилище. На сегодня разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и модернизацию сооружений данного объекта. В настоящее время проект находится на рассмотрении РГП «Госэкспертиза».

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства продолжаются работы по очистке Астанинского водохранилища.

Ознакомившись с ходом реализуемых проектов, министр поручил обеспечить контроль за строительно-монтажными и другими работами, проводимыми в рамках данных инициатив.

«Сегодня в Акмолинской области реализуются масштабные проекты, направленные на защиту местного населения и жителей сопредельных регионов от паводков и связанных с ними рисков. Например, помимо реконструкции Защитной дамбы, ведется подготовка к строительству Есильского контррегулятора. Данные проекты позволят накапливать дополнительные объемы воды, а также осуществлять безопасный пропуск талых вод. В этой связи необходимо обеспечить полный контроль за своевременным и качественным выполнением всех подготовительных и строительно-монтажных работ», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.