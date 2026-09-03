Специалисты Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» провели полевые работы по обследованию и инвентаризации родников Жамбылской области. Данные мероприятия проводятся в рамках формирования единой базы данных родников Республики Казахстан. Впервые в стране одновременно с инвентаризацией проводится паспортизация родников с формированием систематизированных сведений по каждому природному источнику воды.

В ходе полевых работ обследованы 574 родника региона. Специалистами «Казгидрогеологии» проведена оценка санитарного и технического состояния родников, уточнены их координаты, выполнены гидрогеологические наблюдения и отбор проб воды для лабораторных исследований. По результатам обследований формируются паспорта родников, содержащие основные сведения об их местоположении, состоянии, гидрогеологических характеристиках и качестве воды. Полученные данные позволят актуализировать сведения о природных источниках воды и обеспечить их дальнейший учет и мониторинг.

«В следующем году планируется провести обследование порядка 600 родников в Алматинской области, в 2028 году — около 500 родников в области Жетісу. Важно отметить, что такая системная паспортизация родников проводится впервые. Проводимая работа направлена на сохранение природных водных объектов и источников пресной воды путем формирования современной и достоверной базы данных, которая позволит лучше понимать состояние родников, принимать своевременные меры по их сохранению и эффективно использовать их потенциал», — отметил председатель правления НАО «Казгидрогеология» Болат Бекнияз.