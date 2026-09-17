На площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Сеилбек Нурымбетов рассказал о предварительных итогах вегетационного периода и принятых мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей поливной водой.

В текущем году для орошения 1,2 млн га орошаемых земель был запланирован забор около 11 млрд м³ воды. Водохозяйственные организации страны заключили с аграриями около 42 тыс. договоров, предусматривающих забор 11,4 млрд м³ воды для орошения порядка 1,1 млн га сельхозугодий.

По оперативным данным, на данный момент фактически использовано 11,1 млрд м³ воды для обеспечения поливной водой около 1,1 млн га посевных площадей.

Так, в Кызылординской области на полив 122 тыс. га орошаемых земель подано 3,3 млрд м³ воды. В Туркестанской области на полив 412 тыс. га земель подано 3,9 млрд м³ воды. В Алматинской области на полив 124 тыс. га подано 1,5 млрд м³ воды, в области Жетісу на 146 тыс. га земель подано 1,2 млрд м³ воды. В Жамбылской области на полив 72 тыс. га орошаемых земель подано 714 млн м³ воды. В остальных регионах на полив 169 тыс. га земель подано 414 млн м³ воды.

На сегодня в крупных водохранилищах страны накоплено 57,9 млрд м³ воды, что составляет 67% от их проектного объема. Имеющихся запасов воды достаточно для поддержания гидрологической устойчивости и продолжения экологических и природоохранных попусков.

В рамках подготовки к вегетационному периоду с учетом прогнозов водности были проведены выездные совещания в южных регионах, по итогам которых были согласованы лимиты водопользования и оптимизированы структуры посевных площадей. Например, площадь посева риса в этом году сокращена на 21,6 тыс. га — с 100,5 тыс. до 78,9 тыс. га.

«В рамках принятой совместно с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по противодействию «черному рынку воды» достигнуты определенные результаты. Впервые оцифрованы договорные отношения между РГП «Казводхоз» и потребителями, исключен наличный расчет. В планах на 2027 год — оцифровать оросительные системы и договорные отношения оставшихся 43 субъектов, таких как «Туран-Су», «Алматыоблводхоз» и другие. В целом, благодаря заблаговременно принятым организационным мерам, своевременному международному взаимодействию по трансграничным водным объектам, оперативному регулированию режимов подачи воды и усилению контроля за водопользованием, вегетационный период прошел в штатном режиме», — отметил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов.