Свыше 880 млн м³ воды направлено на сохранение 181 озерной системы Кызылординской области

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» осуществляет ежегодные природоохранные попуски для сохранения озерных систем, сенокосов и пастбищ региона. С начала текущего года в экологических целях филиалом было направлено 881,4 млн м³ воды.

От данного объема на Жанакорганский район приходится 82,4 млн м³, на Шиелийский район — 72,3 млн м³, на город Кызылорду — 73 млн м³. В Сырдарьинский район направлено 174,4 млн м³ воды, в Жалагашский — 166,2 млн м³, в Кармакшинский район — 72,4 млн м³. На Казалинский район приходится — 230,7 млн м³ воды, на Аральский — 10 млн м³.

До конца текущего года на экологические цели планируется направить еще порядка 360 млн м³ воды. В настоящее время согласно утвержденному графику осуществляется сброс воды в 181 озерную систему, а также в сенокосы и пастбища Кызылординской области.

«Данная работа направлена на сохранение экологического баланса Кызылординской области, защиту местной флоры и фауны. Поддержание окружающей среды способствует улучшению качества жизни населения области, развитию животноводства, орошаемого земледелия и экономики региона в целом», — отметил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов.