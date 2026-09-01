840 студентов начали обучение по водным специальностям в новом учебном году

В 2026-2027 учебном году 840 первокурсников начали обучение в вузах по специальностям водной отрасли. Таким образом общее количество студентов в университетах Казахстана, осваивающих водохозяйственные специальности, превысило 3000 человек.

В средне-специальных учебных заведениях в настоящее время обучаются более 800 человек. Из них более ста студентов поступили перед началом нового учебного года.

Напомним, что с момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в Казахстане выросло число учебных заведений, готовящих специалистов для водохозяйственной отрасли. Если в 2023 году в республике насчитывалось 9 вузов и 6 колледжей, обучающих будущих водников, то на сегодня специалистов водного хозяйства готовят 13 университетов и 10 средне-специальных учебных заведений.

Также возросло количество образовательных грантов для абитуриентов, поступающих по специальностям водной отрасли: с 262 в 2023–2024 учебном году до 390 в 2024–2025 учебном году и 1000 в завершившемся учебном году.

Параллельно растет число студентов, проходящих производственную практику на предприятиях РГП «Казводхоз». В 2024 году практику прошли 82 студента, в 2025 году — 470, в текущем году — более 700 студентов.

Реализуются программы двудипломного образования с Северо-Китайским электроэнергетическим университетом, университетами Корвинус и Обуда в Венгрии, а также с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Узбекистане.

«Поздравляю всех школьников, студентов и педагогов Казахстана с Днем знаний. Желаю успехов в новом учебном году. Полученные сегодня знания станут важным фундаментом для будущей профессиональной деятельности. Со своей стороны наше министерство принимает необходимые меры по улучшению условий труда работников отрасли. Так, за два года средняя заработная плата в РГП «Казводхоз» была увеличена более чем в два раза. Кроме того, реализуются программы по повышению квалификации действующих специалистов, в том числе при участии иностранных партнеров», — отметил и.о. министра водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.