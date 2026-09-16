Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов открыл техническую сессию по проекту «Разработка Национальной системы раннего предупреждения о наводнениях и засухах и интеграция данных о водной инфраструктуре». Сессию провёл председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» (ИАЦ) Хайрулла Кайратгали.

Программисты и инженеры нидерландского института Deltares — разработчика платформы Delft-FEWS, на которой строится система прогнозирования, — провели углублённую работу с казахстанскими специалистами. Также в сессии участвовали представители Посольства Королевства Нидерландов и компании Agip Karachaganak B.V. (Eni). Онлайн подключился технический консультант ПРООН Хьюберт Лор, который сопровождает работу с моделью TALSIM-NG.

В ходе сессии рассмотрены расширенные возможности платформы, порядок обработки данных и задачи следующего этапа. Сейчас платформа охватывает 11 водосборных бассейнов рек. До конца года их число планируется довести до 16. Напомним, проект реализует Информационно-аналитический центр водных ресурсов при финансовой поддержке Agip Karachaganak B.V. (Eni).

Сотрудничество с Deltares предусматривает доработку конфигурации платформы, настройку рабочих процессов и обучение специалистов ИАЦ. Отдельное направление — освоение инструментов обработки спутниковых данных для мониторинга водных объектов.

По засухам изучены необходимые показатели и начата автоматизация расчётов. Работа по данному направлению продолжается.

«Мы провели техническое погружение в систему вместе с разработчиками платформы и уже сейчас выстраиваем информационную основу прогнозирования — отлаживаем расчёты, проверяем данные, повышаем точность оценок. Эта работа идёт заранее, чтобы к началу прогнозного сезона использовать все возможности системы», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.