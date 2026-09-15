Министерство водных ресурсов и ирригации подписало с французской компанией CarpiTech Hydroplus Соглашение об установлении этапов реализации проекта по внедрению французских технологий в гидротехническую инфраструктуру Республики Казахстан. В церемонии подписания документа принял участие вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Реализация соглашения предусматривает несколько этапов, включая экспертный анализ документации по гидротехническим сооружениям, определенным Министерством, организацию в Казахстане обучающих семинаров для инженеров и специалистов, а также определение не менее двух плотин и одного оросительного канала для пилотного применения французских технологий.

По каждому выбранному объекту будут подготовлены рекомендации, предварительные технические решения и оценки сроков реализации работ. Пилотные проекты, включающие укладку геомембранного покрытия на каналах, автоматизацию гидроузлов и внедрение цифрового мониторинга, направлены на повышение безопасности и эффективности эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры с перспективой модернизации других гидротехнических сооружений Казахстана.

Отметим, что в июне текущего года Министерством водных ресурсов и ирригации РК и компанией Carpitech Hydroplus было подписано соглашение о техническом сотрудничестве.

«Нас заинтересовало предложение компании Carpitech Hydroplus по внедрению собственных технологических решений на объектах водного хозяйства Казахстана. Дополнительным преимуществом является наличие у компании производственной базы — завода в Жамбылской области. Мы рассматриваем подписанные с французской делегацией документы как практический инструмент для перехода от общего сотрудничества к реализации конкретных проектов», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.