В текущем году процесс оформления договоров с РГП «Казводхоз» по подаче поливной воды впервые переведен в цифровой формат за счет внедрения новой биллинговой системы, разработанной НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации.

В этом году с сельхозтоваропроизводителями Казахстана было заключено свыше 29 тыс. электронных соглашений. Аграрии отмечают, что биллинговая система упростила процесс оформления договоров и оплаты услуг по подаче воды, а также повысила прозрачность распределения водных ресурсов.

«Раньше заполняли бумаги и сами ездили в «Казводхоз» с деньгами. А сейчас, когда перешли на электронный формат, работа с документами стала проще. Достаточно один раз сдать все необходимые бумаги. С водой в этом году не было никаких проблем. Вода подавалась вовремя и в достаточном объеме», — сообщил аграрий Куаныш Данияров.

«Перешли к электронным договорам. Раньше сами ездили в «Казводхоз», чтобы заплатить за воду. Сейчас оплачиваем онлайн, что очень легко и удобно. При этом вода приходит вовремя», — отметил аграрий Еркин Якупов.

Внедрение биллинговой системы повысило прозрачность водопользования, минимизировало риски злоупотреблений, а также позволило сократить задолженность потребителей перед РГП «Казводхоз» и обеспечить соблюдение лимитов водопользования в южных регионах.

Далее планируется проведение работ по усовершенствованию биллинговой системы. Министерство водных ресурсов и ирригации также намерено обеспечить внедрение данного инструмента для оформления договоров с другими организациями, оказывающими услуги подачи воды по каналам.