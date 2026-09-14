НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации реализует второй этап разработки восьми бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов, предусмотренных принятым в прошлом году Водным кодексом.

Бассейновые планы включают водохозяйственный баланс соответствующего бассейна, оценку состояния и использования водных ресурсов, меры по модернизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, использованию альтернативных источников воды и восстановлению поверхностных водных объектов, а также предложения по совершенствованию экономических механизмов водопользования. Планами также предусматриваются меры по предупреждению рисков вредного воздействия вод и засух.

На первом этапе проведена масштабная работа по сбору и анализу исходных данных. В частности, собрана информация о водных объектах, поверхностных и подземных водных ресурсах, природно-климатических условиях, качестве воды, водопользовании, состоянии водохозяйственной инфраструктуры и экологической ситуации. Изучены социально-экономические показатели соответствующих территорий.

На втором этапе с учетом собранных данных и результатов расчетов водохозяйственных балансов выявляются и ранжируются существующие проблемы и угрозы, осуществляется прогнозирование изменения водообеспеченности и оценка рисков вредного воздействия вод.

Следующие этапы разработки бассейновых планов предусматривают определение целей, задач и целевых индикаторов, разработку вариантов водохозяйственных и водоохранных мероприятий, их социально-экономическую и экологическую оценку, выбор окончательной программы мероприятий и определение этапов ее реализации. При этом планирование осуществляется с учетом перспектив развития водохозяйственных бассейнов на 15-летний период.

«Бассейновые планы послужат основой обновленной системы управления водными ресурсами Казахстана. Они разрабатываются отдельно по каждому из восьми водохозяйственных бассейнов страны и позволят учитывать реальные особенности территорий: доступность и объем водных ресурсов, состояние и перспективы развития водохозяйственной инфраструктуры, потребности населения и экономики, особенности водохозяйственных участков и экологическую ситуацию. На основе этих документов будет разработан Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами, который сформирует общенациональную модель водной безопасности. Документ станет важным элементом государственного планирования», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.