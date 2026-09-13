Обзор за неделю
7.09
Акмолинская область
40 млн м³ воды сброшено в Коргалжынский заповедник для сохранения мест обитания фламинго.
8.09
Астана
Национальная информационная система водных ресурсов введена в промышленную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации отрасли.
9.09
Астана
С начала текущего года филиалами РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации выполнена механизированная очистка 1800 км каналов.
10.09
Туркестанская область
В Туркестанской области начался сбор хлопка.
11.09
Туркестанская область
В Казахстане завершается поливной период. В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями региона.
11.09
Туркестанская область
Реконструкция более 300 км каналов и свыше 1400 гидросооружений проводится в Туркестанской области.
12.09
Туркестанская область
Туркестанский филиал Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» приступил к разработке дорожной карты развития предприятия.