Обзор за неделю

7.09

Акмолинская область

40 млн м³ воды сброшено в Коргалжынский заповедник для сохранения мест обитания фламинго.

8.09

Астана

Национальная информационная система водных ресурсов введена в промышленную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации отрасли.

9.09

Астана

С начала текущего года филиалами РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации выполнена механизированная очистка 1800 км каналов.

10.09

Туркестанская область

В Туркестанской области начался сбор хлопка.

11.09

Туркестанская область

В Казахстане завершается поливной период. В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями региона.

11.09

Туркестанская область

Реконструкция более 300 км каналов и свыше 1400 гидросооружений проводится в Туркестанской области.

12.09

Туркестанская область

Туркестанский филиал Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» приступил к разработке дорожной карты развития предприятия.