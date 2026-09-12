В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов посетил местный филиал Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология». Глава водохозяйственного ведомства встретился с коллективом предприятия, осмотрел лабораторные помещения и ознакомился с материально-технической базой филиала.

Специалисты НАО «Казгидрогеология» доложились министру о проводимой работе, включая изучение мелиоративного состояния орошаемых земель, почвенно-мелиоративные работы, лабораторные исследования поверхностных, коллекторно-дренажных и подземных вод, а также гидрологический контроль за оросительными и коллекторно-дренажными водами.

В ходе встречи Нуржан Нуржигитов поручил Туркестанскому филиалу Национальной гидрогеологической службы разработать Дорожную карту по развитию предприятия в целях повышения кадрового и научного потенциала, а также укрепления его материально-технической базы.

Кроме того, министр дал поручение руководителям РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекций обеспечить выполнение рекомендаций, изложенных в отчетах Туркестанского филиала НАО «Казгидрогеология» и направленных на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.

«Национальная гидрогеологическая служба была воссоздана по поручению Главы государства. Президент неоднократно отмечал, что подземные воды являются важным для страны ресурсом. Изучение и освоение подземных месторождений — одно из приоритетных направлений государственной водной политики, поэтому развитию Национальной гидрогеологической службы уделяется особое внимание», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.