Завершается строительство водохранилища «Бәйдібек ата» емкостью 68 млн м3.

Правительство продолжает системную работу по исполнению поручений Главы государства в сфере водной безопасности и модернизации водохозяйственной инфраструктуры. В рамках контроля реализации поставленных задач министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом строительства нового водохранилища «Бәйдібек ата» в Туркестанской области.

Водохранилище емкостью 68 млн м3 позволит аккумулировать весенний сток реки Бөген и использовать дополнительные запасы воды в период вегетации. Площадь водохранилища составит 220 га, протяженность плотины – 3,9 км. После ввода в эксплуатацию дополнительными объемами воды будут обеспечены 9,7 тыс. га орошаемых земель.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 86%. Завершение строительства запланировано до конца текущего года.

Накопленная в период весеннего стока вода будет направляться в Богенское водохранилище для дальнейшего использования на нужды сельского хозяйства. Это позволит более равномерно распределять водные ресурсы в течение года и повысить надежность водообеспечения аграриев в наиболее востребованный период.

Для Туркестанской области с ее значительными площадями орошаемого земледелия развитие накопительной инфраструктуры является одним из ключевых направлений укрепления водной безопасности. Строительство новых водохранилищ позволяет сохранять паводковые и сезонные стоки и использовать их в период повышенной потребности в воде.

Работа по развитию водохозяйственной инфраструктуры продолжается и на других объектах. В текущем году в Толебийском районе Туркестанской области завершено строительство водохранилища «Қарақуыс» емкостью 1,2 млн м3. Оно предназначено для обеспечения поливной водой 500 га орошаемых земель.

Кроме того, совместно с Исламским банком развития начата реализация проектов по строительству трех новых водохранилищ – «Ақмола» в Жамбылской области, «Қараөзек» в Кызылординской области и «Үлкен Өзен» в Западно-Казахстанской области. По всем трем проектам проводятся конкурсные процедуры.