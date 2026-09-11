В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по реконструкции и модернизации оросительных сетей региона. Мероприятия направлены на повышение эффективности использования водных ресурсов, сокращение их потерь и улучшение подачи поливной воды сельхозтоваропроизводителям.

В Отырарском районе министр ознакомился с ходом реконструкции магистрального канала Д. Алтынбекова. Работы предусматривают облицовку монолитным бетоном участка протяженностью 10,7 км, строительство 48 водовыпусков, десяти пешеходных мостов и пяти водопоев для скота. Реконструкцию объекта планируется завершить до конца следующего года. Реализация проекта позволит улучшить подачу воды на 4400 га орошаемых земель.

Кроме того, при поддержке Исламского банка развития в Арысском и Шардаринском районах ведутся работы по реконструкции оросительных каналов. В Арысском районе реализуются проекты по реконструкции каналов БК-1, БК-5, 3-К-3 и 3-К-2, в Шардаринском районе — системы 4-К-1 и каналов РШ-2, РШ-3 и РШ-2-1. Общая протяженность каналов по данным объектам составляет 168,7 км, площадь орошаемых земель — более 15,5 тыс. га.

Далее Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой насосной станции «Кызыл-ту», предназначенной для обеспечения дополнительной подачи воды в магистральный канал Д. Алтынбекова в период сезонного снижения уровня реки Арыс. В настоящее время на станции эксплуатируются пять насосных агрегатов, приобретенных Туркестанским филиалом РГП «Казводхоз», в том числе один агрегат СНПЭ-500 и четыре агрегата ESQ 2Д 2000-21.

Для оперативного наращивания объемов водоподачи сформирован резерв из восьми передвижных мобильных насосных установок, включая четыре дизельных и четыре электрических агрегата. При возникновении дополнительной потребности указанное оборудование может быть оперативно задействовано для обеспечения устойчивой подачи воды по магистральному каналу.

В Шардаринском районе министр ознакомился с ходом реализации проекта по усовершенствованию ирригационно-дренажной системы «Кызылкум». На сегодня проект выполнен на 82,4%. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца текущего года.

Усовершенствование ирригационно-дренажной системы предусматривает реконструкцию 311,2 км каналов и 1426 гидротехнических сооружений, очистку 425,8 км коллекторов, а также автоматизацию семи гидропостов. Реализация проекта улучшит подачу поливной воды на 12,5 тыс. га сельхозугодий.

На магистральном канале «Кызылкум» Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по реконструкции объекта. Проектом предусмотрено бетонирование участка протяженностью 3,8 км, завершить которое планируется в феврале следующего года.

В результате будет обеспечена безопасность около 20 тыс. жителей села Алатау Батыр за счет устранения угрозы аварийного прорыва канала и снижения уровня грунтовых вод для предотвращения просадки фундаментов и разрушения домов. Бетонирование канала также позволит снизить фильтрационные потери воды и повысить эффективность ее использования.

Далее министр ознакомился с работами в рамках проекта по реконструкции водоводов и насосных станций Жаушыкумского массива орошения. Основная цель проекта — введение в сельскохозяйственный оборот 12 192 га орошаемых земель с эффективным использованием водных ресурсов Шардаринского водохранилища.

Строительно-монтажные работы включают бетонирование 51,5 км каналов, установку насосных станций первого и второго подъема, прокладку напорных трубопроводов и другие мероприятия. Завершить проект планируется в 2028 году.

В Жетысайском районе Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по восстановлению 210 скважин вертикального дренажа. Завершить проект планируется до конца текущего года. Реализуемые мероприятия направлены на стабилизацию уровня грунтовых вод, снижение рисков вторичного засоления почв и улучшение состояния 37 тыс. га орошаемых земель района.

Далее министр посетил магистральный канал К-26 и ознакомился с работой дизельных насосных станций, установленных на внутренних ветках объекта. Канал способен пропускать до 6 кубометров воды в секунду и обеспечивает 6226 га орошаемых земель водой из межгосударственного канала «Достык».

На канале К-16б Нуржан Нуржигитов ознакомился с результатами работ по строительству насосной станции. Проект позволит улучшить подачу воды из канала «Достык» на 1467 га сельхозугодий.

«Реконструкция и модернизация водохозяйственной инфраструктуры — важный элемент обеспечения эффективного использования водных ресурсов. Реализуемые в области проекты позволят сократить потери воды на каналах и улучшить ее подачу в отдаленные районы. Вместе с тем необходимо активнее внедрять водосберегающие технологии орошения и сокращать объем влагоемких культур. Государством для этого созданы все условия в виде субсидий», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.