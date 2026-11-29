23.11

Астана

Министерством водных ресурсов и ирригации разработана Дорожная карта по решению технологических и производственных задач и внедрению прикладных научных разработок.

24.11

Астана

18 незаконных построек снесены с территорий водных объектов с начала 2026 года.

25.11

Костанайская область

Пилотный проект по внедрению системы раннего оповещения реализуется на плотинах Костанайской области.

26.11

Астана

Порядка 1,1 млрд кубометров воды сэкономлено в Казахстане за счет внедрения водосберегающих технологий орошения.

26.11

Астана

Реализацию бассейновых планов и цифровую трансформацию водного сектора обсудили в Астане казахстанские и международные эксперты.

27.11

Астана

Сказано — сделано: Национальная информационная система водных ресурсов введена в промышленную эксплуатацию в сентябре 2026 года.

27.11

Шымкент

В городе Шымкенте состоялось заседание Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева.