СКАЗАНО:

«Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты. Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств. Поэтому Правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов».

СДЕЛАНО:

Национальная информационная система водных ресурсов введена в промышленную эксплуатацию в сентябре 2026 года. Система прошла испытания на соответствие требованиям информационной безопасности и получила положительные заключения.

В настоящее время в НИСВР функционируют 15 модулей, которые обеспечивают цифровизацию основных процессов водохозяйственной отрасли. К системе подключены 3 800 организаций и 5 208 пользователей.

Сформирована единая цифровая база водных ресурсов и инфраструктуры, в которую внесены сведения о 17 758 реках, 3 148 озерах, 1 209 гидротехнических сооружениях и 82 водохранилищах. В систему загружены 7 516 отчетов по учету водопользования и 1 370 отчетов 2-ТП.

В рамках цифровизации водохозяйственной инфраструктуры оформлены паспорта 10 623 гидротехнических сооружений, из которых 7 187 уже приняты бассейновыми инспекциями.