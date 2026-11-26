В Астане состоялся круглый стол «Управление водными ресурсами: стратегия и цифровая трансформация», посвящённый ключевым вопросам развития водной отрасли Казахстана, совершенствованию системы управления водными ресурсами и внедрению цифровых решений.

В мероприятии приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич, заместитель главы дипломатической миссии Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Мартин ван Бюрен, а также депутаты Курултая Республики Казахстан Айжан Скакова, Арман Хайруллин и Шынасыл Ерназар.

Организаторами круглого стола выступили НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» совместно с Представительством Европейского союза в Республике Казахстан и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при содействии Chevron и Caravan of Knowledge.

Мероприятие объединило представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики Республики Казахстан, Евразийского банка развития, корпорации PowerChina, Французского агентства развития (AFD), Германского общества по международному сотрудничеству, международных экспертных организаций, технологических компаний и научного сообщества для обсуждения государственных приоритетов в сфере водной политики, реализации бассейновых планов, развития водохозяйственной инфраструктуры и привлечения инвестиций в отрасль.

Отдельное внимание было уделено цифровой трансформации водного сектора, в том числе развитию Национальной информационной системы водных ресурсов, цифровому мониторингу и прогнозированию, интеграции информационных систем и применению современных технологий для повышения эффективности управления водой.

В рамках круглого стола также состоялся обмен меморандумами о сотрудничестве, направленными на укрепление партнёрства и развитие взаимодействия в сфере управления водными ресурсами.

«Сегодняшний круглый стол объединяет два взаимосвязанных направления — стратегическое планирование и цифровизацию. Мы рассматриваем их как составные части единой системы управления водными ресурсами. Мы должны обеспечить переход от разработки плановых документов к их практическому применению. Бассейновые планы должны стать основой для определения приоритетов развития водохозяйственной инфраструктуры, рационального распределения водных ресурсов и предупреждения рисков вододефицита. Цифровизация должна давать конкретный результат — точный учёт воды, качественное прогнозирование, своевременное выявление рисков и обоснованное планирование водохозяйственных мероприятий», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.