Меры государственной поддержки, направленные на стимулирование внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, позволили сэкономить порядка 1,1 млрд кубометров воды. Общая площадь применения современных систем полива в Казахстане достигла 702,3 тыс. га.

Также ускорились темпы внедрения водосберегающих технологий. До 2024 года данный показатель составлял в среднем 30 тыс. га в год. В 2024-2026 годах он превысил 150 тыс. га.

Напомним, во исполнение поручения Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации с 50% до 80% увеличило размер возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем орошения. Субсидии на поливную воду при применении данных технологий увеличены до 85%.

Кроме того, на цели стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 214,6 млрд теңге — в четыре раза больше, чем в предыдущий трехлетний период. На субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям выделено 4,085 млрд теңге.

«Министерством также внесены изменения в правила субсидирования поливной воды. Например, включение лазерного планировщика в перечень субсидируемых водосберегающих технологий. На сельское хозяйство приходится до 60% потребляемых в стране водных ресурсов. Реализуемые меры направлены на доведение общей площади применения современных технологий орошения до 1,3 млн га к 2030 году. Это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды», - сообщил директор департамента развития водосберегающих технологий Ербол Салихбаев.