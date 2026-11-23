Министерством водных ресурсов и ирригации разработана Дорожная карта по решению технологических и производственных задач и внедрению прикладных научных разработок.

Документ включает 13 мероприятий, направленных на снижение импортозависимости, развитие отечественного производства приборов учёта воды, автоматизацию гидротехнических сооружений, внедрение цифровых технологий и модернизацию научно-исследовательской инфраструктуры.

Дорожной картой также предусмотрены проведение технологического аудита отрасли, формирование реестра отечественных научных разработок, создание опытных образцов оборудования и развитие механизмов внедрения казахстанских технологий в производство.

«В настоящее время в данном направлении ведётся активная работа. Например, Министерством водных ресурсов и ирригации разработан Перечень наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда. В то же время количество отечественных заводов, производящих водосберегающие технологии орошения, выросло за два года с четырёх до семи. Также ведомство поддерживает разработки молодых учёных и деятельность Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.