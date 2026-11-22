Обзор за неделю
16.11
Астана
Интерактивные мастер-классы по водосбережению организованы для школьников Астаны.
17.11
Астана
Проекты по улучшению питьевого водоснабжения более 45,5 тыс. человек реализованы Министерством водных ресурсов и ирригации в 2026 году.
18.11
Астана
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Казахстане Кристиной Хонеггер.
19.11
Область Жетісу
Попытка изменения русла реки Каратал пресечена Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекцией в области Жетісу.
20.11
Астана
Министерством водных ресурсов и ирригации завершены работы по автоматизации ирригационных каналов общей протяженностью 267,6 км в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.