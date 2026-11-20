В 2026 году Министерством водных ресурсов и ирригации завершены работы по автоматизации ирригационных каналов общей протяженностью 267,6 км в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

В Жамбылской области установлены ультразвуковые расходомеры и радарные уровнемеры на Левобережном обводном канале, Фурмановском обводном канале и канале «Базарбай» общей протяженностью 156,5 км.

Также завершены работы по установке автоматизированных уровнемеров на четырех магистральных каналах общей протяженностью 112,1 км в Туркестанской и Кызылординской областях. Среди них: Канал им. Д. Алтынбекова, Большой Келесский магистральный канал, Правобережный магистральный канал Кызылординского гидроузла и канал «Байкадам».

«Данные работы позволят обеспечить точный учет и эффективное использование водных ресурсов. Особенно, в период вегетации. Автоматизация и внедрение цифровых инструментов — одно из основных направлений модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана. В результате будет выстроена единая система управления водным фондом страны, а процесс распределения воды станет более прозрачным»,— сообщил директор Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ердаулет Жумат.

Напомним, в рамках комплексной модернизации водохозяйственной инфраструктуры в южных регионах страны ведутся работы по автоматизации 103 ирригационных каналов общей протяженностью 857 км и орошаемой площадью 65 тыс. га. Также проводится автоматизация ранее прошедших реконструкцию 270 каналов общей протяженностью 1184 км.