Зампреда Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Гульмиру Имашеву проводили на пенсию

После 38 лет плодотворной работы коллеги торжественно проводили ветерана отрасли на заслуженный отдых.

Имашева Гульмира Сагинбайкызы посвятила развитию водной отрасли Казахстана более 38 лет жизни, в течение которых воспитала несколько поколений водников. Свой трудовой путь она начала в 1988 году в Шу-Таласской бассейновой инспекции.

За годы упорной работы Гульмира Сагинбайкызы прошла путь от техника до руководителя Инспекции. В разные годы она также занимала руководящие должности в Комитете по водным ресурсам.

В 2020 году за вклад в развитие водохозяйственной отрасли Гульмира Имашева была награждена юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».