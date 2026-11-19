Бассейновые водные инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации регулярно проводят мониторинги в целях выявления фактов незаконной разработки карьеров и несанкционированной добычи полезных ископаемых на водоохранных зонах и полосах.

Так, Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция совместно с природоохранной прокуратурой области Жетісу выявила и пресекла попытку незаконного изменения русла реки Каратал. В ходе проверки установлено, что без соответствующего согласия уполномоченного государственного органа были проведены работы, приведшие к изменению естественного русла водного объекта. К нарушителям применены меры административного воздействия.

«Незаконное изменение русла реки может привести к нарушению природного гидрологического режима водного объекта, размыву берегов и угрозе затопления прилегающих территорий. Такие работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями водного законодательства Республики Казахстан», — сообщил и.о. председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Темирлан Абдыкулов.