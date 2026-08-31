Полностью устранить убытки позволили комплексные меры по трансформации РГП «Казводхоз»

В рамках реализации поручения Главы государства Министерством водных ресурсов и ирригации проведена работа по реформированию системы управления водным хозяйством страны, включая «перезагрузку» ключевых компаний с материальным и кадровым усилением всей отрасли.

В частности, проведено слияние РГП «Нуринский групповой водопровод» с РГП «Казводхоз». Также утверждена и реализуется Дорожная карта передачи непрофильных активов предприятия в коммунальную собственность, включая групповые водопроводы.

Кроме того, РГП «Казводхоз» проводит расширение уставных видов деятельности. А для повышения прозрачности с начала текущего года предприятием полностью исключена наличная оплата за поливную воду, в 2026 году все договоры с водопотребителями заключаются в электронном формате посредством новой биллинговой системы.

Предпринятые комплексные меры позволили предприятию полностью устранить убытки и закончить прошлый год с прибылью. Дебиторская задолженность сокращена на 90%.

«Реформирование РГП «Казводхоз» включает реинжиниринг и автоматизацию бизнес-процессов, выстраивание системы планирования и оценки эффективности филиалов, централизацию управления доходами и расходами, внедрение принципов проектного управления и расширение уставных видов деятельности. Кроме того, осуществляется обновление парка техники предприятия. По итогам прошлого года он был обновлен на 27%», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.