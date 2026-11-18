Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Казахстане Кристиной Хонеггер. В рамках беседы были рассмотрены потенциальные направления дальнейшего сотрудничества, а также ход региональной программы Blue Peace Central Asia (BPCA), реализуемой при поддержке швейцарской стороны.

Проект, инициированный Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), охватывает три стратегических направления: водную дипломатию, бассейновое планирование и повышение научного и кадрового потенциала. Нуржан Нуржигитов отметил роль BPCA в укреплении доверия, развитии диалога и сотрудничества между странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.

Стороны также обсудили возможность участия казахстанских профильных организаций и специалистов в совместных проектах по внедрению инновационных технологий управления водными ресурсами, развитию систем мониторинга и учета поверхностных вод, повышению эффективности использования водных ресурсов и развитию потенциала специалистов водохозяйственной отрасли.

«Мы убеждены, что продолжение партнерства со Швейцарией будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и продвижению практических решений в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Казахстан заинтересован в расширении взаимодействия не только в рамках действующих региональных программ, но и посредством реализации новых совместных инициатив. В частности, представляется перспективным развитие сотрудничества в области цифровизации водного хозяйства и повышения эффективности эксплуатации гидротехнических сооружений», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.