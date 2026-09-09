В Казахстане продолжают расти темпы механизированной очистки ирригационных каналов

С начала текущего года филиалами РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации выполнена механизированная очистка 1800 км каналов. До конца года планируется очистить еще 411 км.

Таким образом, темпы механизированной очистки каналов в Казахстане продолжают расти. Для сравнения: в 2025 году филиалами РГП «Казводхоз» было очищено 1840 км каналов. В 2024 году — 1 147,6 км, в 2023 году — 678 км.

Параллельно осуществляется масштабная реконструкция оросительных сетей. В настоящее время ведутся работы на 4,6 тыс. км каналов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 962 км, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.

«Механизированная очистка каналов позволяет улучшить подачу поливой воды на орошаемые земли и сократить ее потери, что способствует стабильному прохождению вегетационного периода. Повышение темпов очистки связано с обновлением парка спецтехники РГП «Казводхоз». В прошлом году предприятию было выделено 576 единиц новой техники. Дополнительно на тарифные средства было приобретено 135 единиц», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.