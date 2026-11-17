В текущем году Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации завершен ряд проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в целях улучшения питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Работы охватили 14 сел в Актюбинской, Акмолинской и Кызылординской областях с общей численностью населения свыше 45,5 тыс. человек.

В общей сложности в рамках данных проектов проложены 53,6 км и реконструированы 62,9 км водопроводов. Выполненные работы также включают строительство площадок водопроводных сооружений, резервуаров чистой воды и водоподъемных насосных станций.

«В настоящее время Комитет продолжает работы по строительству и реконструкции групповых водопроводов. На сегодня реализуются 14 проектов, которые позволят улучшить питьевое водоснабжение 131 населенного пункта с общей численностью населения 443,2 тыс. человек», — сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.